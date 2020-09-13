تسجيل 4106 إصابات بكورونا مقابل 3887 حالة شفاء و60 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، امس السبت، تسجيل 4106 إصابات جديدة و60 حالة وفاة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 18949 فحصًا (يوم أمس) ليصل مجموع الفحوصات الكلية إلى 1883048 فحصًا منذ ظهور الفايروس.

وجاءت بغداد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بأكثر من 1100 إصابة جديدة، فيما سجلت محافظة الأنبار أقل عدد من الإصابات بواقع 29 حالة.

وبلغت حالات الشفاء الجديدة 3887 حالة، فيما سجلت 60 حالة وفاة منها 7 في النجف، و6 حالات في كل من دهوك وذي قار، وأربع حالات في الرصافة والكرخ وميسان وبابل والديوانية وثلاث وفيات في السليمانية وأربيل وحالتان في كل من مدينة الطب وكربلاء وكركوك والبصرة والمثنى ونينوى، وسجلت كل من ديالى وواسط والأنبار حالة واحدة.

وبهذا فقد بلغ مجموع الإصابات الكلي 286778، ومجموع حالات الشفاء 221283، فيما مجموع الراقدين بالمستشفيات 57554، من بينهم 575 بالعناية المركزة، ومجموع الوفيات 7941 شخصا.