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رونالدو يسجل ويوفنتوس يكتسح نوفارا بخماسية وديًا في الظهور الأول لبيرلو

حقق نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي فوزًا بخمسة أهداف نظيفة على حساب نوفارا في مباراة ودية استعدادًا لبداية الموسم الجديد 2020/2021.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لنادي يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني الشاب، أندريا بيرلو، من أجل الاستعداد للدوري الإيطالي الذي سيبدأ يوم، الأحد المقبل، أمام سامبدوريا.

افتتح الأهداف في المباراة، كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بينما ضاعف النتيجة، آرون رامسي، في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

ونجح ماركو بياتسا من إضافة الهدف الثالث في اللقاء بالدقيقة 66، وأضاف مانولو بورتانوفا الهدف الرابع بالدقيقة 91.

بينما أضاف الهدف الخامس والأخير في المباراة لصالح يوفنتوس اللاعب، لوكا بيليجريني، في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-0.

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