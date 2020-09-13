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شرطة البصرة: نجاح المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق

أعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، نجاح المرحلة الثالثة من عمليات “الوعد الصادق”، التي انطلقت فجر اليوم.

وقال إعلام القيادة في بيان إن “عدد من الأجهزة الأمنية في المحافظة شاركت بعملية تفتيش واسعة ضمن عملية (الوعد الصادق) والتي استهدفت إحدى مناطق مركز محافظة البصرة “.

وأضاف البيان، أن “العملية أسفرت عن تحقيق أهداف مرسومة مسبقاً إذ تكللت بالقبض على عدد من المتهمين الخطرين والمطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وضبط أسلحة وأعتدة متنوعة”، مشيراً إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة”.

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