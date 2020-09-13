شهد يستقر على قائمته الرئيسية لدوري الابطال

استقر مدرب نادي الشرطة، عبد الغني شهد، على قائمة الفريق الرئيسية للمشاركة بدوري ابطال اسيا.

وقال المدرب المساعد حيدر نجم في تصريح ان”المدرب عبد الغني شهد استقر بالفعل على قائمة الفريق لخوض مباريات دوري ابطال اسيا”.

واوضح ان “القائمة ضمت كل من: محمد حميد واحمد باسل وعلاء خليل وكرار محمد وسعد ناطق ومراد محمد ومحمد جبار شوكان وعلي فائز ومروان حسين واحمد جلال ومحمد قاسم وخضر علي وعلاء مهاوي وحسام كاظم وحسام جاد الله وسعد عبد الامير ومازن فياض وصادق زامل ومحمد مزهر وحسن عاشور وجاسم محمد وعلي مهدي وكرار عامر وعلي يوسف، فضلا على المحترف النيجيري كريستيان اوساغونا”.

وستنطلق منافسات البطولة يوم الاثنين المقبل. انتهى/ 25 ل