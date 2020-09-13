كورونا .. 20 حالة وفاة و573 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاحد تسجيل 20 حالة وفاة، و573 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الكوري الجنوبي في الاقليم، إن كوريا الجنوبية زودتنا بمعدات واجهزة طبية لأول مرة يتم تصنيعها، معربا عن شكره لحكومة تلك البلاد على اهتمامها ودعمها لحكومة وشعب كوردستان.

واكد على ضرورة استمرار الاجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط مع الملامسين لحين الوصول الى اللقاح ضد الفيروس، مستدركا القول ان المحاولات مستمرة للحصول على لقاح.

واضاف ان الحرب على الفيروس مستمرة في العالم كله، واقليم كوردستان يخوض ايضا تلك الحرب من خلال اجراء الفحوصات والتشخص والعلاج.

وعن الموقف الوبائي قال الوزير انه اقليم كوردستان للاسف لا يزال يواصل تسجيل الوفيات جراء الجائحة.

وتطرق ايضا الى الموقف خلال الـ24 الساعة الماضية، وقال البرزنجي، إن الوزارة اجرت 5311 فحصا جديد في مناطق ومدن اقليم كوردستان، مشيرا الى تشخيص 573 اصابة جديدة بالفيروس.

واشار الى تعافي 274 مصابا، منوها الى تسجيل 20 حالة وفاة موزعة على النحو الاتي: 5 وفيات اربيل، 9 السليمانية و5 دهوك، وحالة واحدة في حلبجة