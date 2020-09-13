مسؤول كردي يكشف عن عدد المقاتلين الأتراك المتواجدين في قاعدة بعشيقة قرب الموصل

كشف مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، غياث سورجي، الأحد، 13 أيلول، 2020، عن عدد المقاتلين الأتراك المتواجدين في قاعدة بعشيقة العسكرية شرقي مدينة الموصل.

وقال سورجي في حديث إن “المقاتلين الأتراك داخل قاعدة بعشيقة شرقي مدينة الموصل يتراوح عددهم من 600- 700 شخص، ولم يتم تقليص عددهم على الاطلاق”.

واضاف أن “قاعدة بعشيقة بدأت باتخاذ التحصينات الأمنية الكبيرة، حيث أن الجنود الاتراك كانوا يتبضعون من محافظة دهوك قبل عمليات القصف الاخيرة والتوغل داخل اراضي كردستان، باتت احتياجاتهم تصلهم عبر الطائرات التي تهبط على جبل بعشيقة داخل القاعدة حرصا على حياة الجنود والمقاتلين”.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة من إقليم كردستان، اليوم الأحد (13 أيلول 2020)، بوجود قصف تركي مستمر على قرية رويسي الواقعة في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وقال مراسلنا، إن الطائرات التركية قصفت مجدداً قرية رويسي الواقعة بناحية باطوفا بقضاء زاخو في محافظة دهوك، مشيراً إلى أن القصف مستمر حتى اللحظة دون وجود مزيد من المعلومات حول الضحايا.

وأشار إلى أن هذه القرية سبق وأن تعرضت للقصف خلال اليومين الماضيين، وأسفر القصف التركي آنذاك عن حرق العديد من مزارع الفلاحين في القرية.

وما زال القصف التركي على الأراضي العراقية مستمراً منذ أشهر، على الرغم من تنديد الجهات الرسمية العراقية والدول العربية بالقصف الذي أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص العراقيين، بينهم ضباط في الجيش العراقي، فضلاً عن نزوح الكثير من العوائل بسبب استمرار القصف.

وشنت تركيا غاراتها الجوية المتكررة على العراق، بذريعة تواجد أفراد حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهابيين، وتقول إنهم متواجدون في شمال العراق ويشنون هجمات على الأراضي التركية.