مستشار الكاظمي: زيارة رئيس الوزراء إلى كوردستان فتحت آفاقاً جديدة من التعاون بين أربيل وبغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، السبت، أن زيارة مصطفى الكاظمي إلى إقليم كوردستان فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين بغداد وأربيل، لتسهيل تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد.

الهنداوي قال في تصريح له، إن «زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إقليم كوردستان لم تكن تقليدية باعتبارها فتحت مرحلة جديدة في التفاهم والتعاون على أساس الدستور والمصالح الوطنية العليا».

ولفت إلى أن «الزيارة شهدت التركيز على ضرورة التفاهم الوطني وتوحيد المواقف لحل الملفات العالقة والتنسيق الأمني والتحضير للانتخابات المبكرة».

وأضاف أن «الرؤية التي حملها الكاظمي فيها مفاهيم جديدة للعلاقة بين المركز والإقليم»، مؤكداً أن «إقليم كوردستان جزء من الشعب العراقي، وإن هموم العراقيين وقضاياهم ذاتها في كل مكان من البلاد، وفي مقدمتها الحاجة لبناء الدولة العراقية واقتصادها ونظامها الإداري بالشكل الأفضل».

وأشار إلى أن «زيارة الكاظمي جاءت أيضاً لتساعد في تهيئة المناخ لحياة سياسية إيجابية، تخدم لتسهيل تصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد وتعزيز قدرات واستقلالية مفوضية الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية المقبلة قبل إجرائها في 6 حزيران للعام المقبل وبما يؤمن إجراءها بشكل نزيه».

وكان الكاظمي قد وصل صباح الخميس إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للاجتماع بكبار قيادات الإقليم، لبحث القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وعقد الكاظمي اجتماعين مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تناول خلالهما العلاقات بين أربيل وبغداد وحل الملفات العالقة بين الجانبين، وسبل محاربة الإرهاب، والانتخابات المبكرة وموضوعات تتصل بالنازحين وغيرها، وزار دهوك وتفقد منفذ إبراهيم خليل الحدودي، كما زار مخيماً للنازحين والتقى عوائل من ضحايا الأنفال، إلى جانب زيارة السليمانية وحلبجة.