أخبار جديدة مهمة عن مرض كورونا (القسم الأول)

ترجمة: الدكتور

حسين سرمك حسن

(1). أول دراسة تظهر أن شطف الفم يمكن أن يقلل من مخاطر مرض كورونا

30 أغسطس 2020

قد يساعد استخدام غسول فم تجاري لمدة 30 ثانية على الأقل في حمايتك من فيروس كورونا ، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة الأمراض المعدية.

خلص الباحثون إلى أن فيروس كورونا – الفيروس المسبب لوباء كورونا ، يمكن تعطيله بكفاءة باستخدام غسول الفم الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية لمدة 30 ثانية ، مما يقلل من الحمل الفيروسي للعاب في الحلق والغدد اللعابية.

(2). الباحثون في حيرة من أمرهم: المشردون لا يصابون بفيروس كورونا كما هو متوقع

30 أغسطس 2020

في وقت سابق من هذا العام ، عندما ظهر فيروس كورونا في الولايات المتحدة ، دق مسؤولو الصحة العامة والدعاة ناقوس الخطر للمشردين ، خوفًا من أن يدمر الفيروس السكان المشردين ، لكن لم يحصل هذا التوقّع.

على الرغم من أن الملاجئ أبلغت عن تفشي كبير لفيروس كورونا ، إلا أنها لم تكن من النطاق الذي كان متوقعًا. مع وجود أكثر من 5 ملايين حالة تم تحديدها و 169000 حالة وفاة في الولايات المتحدة – فإن الباحثين في حيرة من سبب وجود عدد قليل جدًا من الوباء بين المشردين.

(3). يقول كبير علماء الأوبئة السويديين إن قواعد القناع الإلزامية قد تأتي بنتائج عكسية

29 أغسطس 2020

قال عالم الأوبئة المسؤول عن جائحة الفيروس التاجي السويدي إنه من “الخطير جدًا” الاعتقاد بأن أقنعة الوجه بمفردها يمكن أن تتحكم في انتشار المرض. وهكذا ، اتخذت السويد مسارًا مختلفًا عن البلدان الأخرى ، حيث ظلت الحانات والمطاعم ومعظم المدارس مفتوحة.

يعتقد الدكتور أندرس تيجنيل أن الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل هو الوثوق بالناس ومنحهم المسؤولية لاتخاذ قرارات معقولة بأنفسهم.

(4).هل تعلم أن أعراض مرض كورونا تأتي غالبًا بترتيب معين؟

28 أغسطس 2020

توصل الباحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا إلى قائمة بأعراض كورونا والترتيب المحتمل للإصابة بها. الأشياء التي يجب الانتباه إليها بهذا الترتيب هي: الحمى والسعال وآلام العضلات والغثيان و / أو القيء والإسهال.

على الرغم من أن الترتيب ليس ثابتًا ، قال الباحثون إن إدراكهم سيساعد في تحديد التدخل المناسب على مستوى العلاج ، وكذلك يساعد في تمييزهم عن الأنفلونزا.

كتب مؤلفو الدراسة: “ترتبط الحمى والسعال في كثير من الأحيان بمجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي ، بما في ذلك متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) Middle East Respiratory Syndrome (MERS) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحاد (سارس) Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”. لكن التوقيت والأعراض في الجهاز الهضمي العلوي والسفلي يميزان مرض كورونا.

“يبدو أن الجهاز الهضمي العلوي (أي الغثيان / القيء) يتأثر قبل الجهاز الهضمي السفلي (أي الإسهال) في كورونا ، وهو عكس MERS و SARS.

(5).انقذ نفسك: توقف عن الإيمان بالإغلاق

26 أغسطس 2020

يطرح مقال قوي في المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية السؤال التالي: هل الإغلاق والحجز في البيوت هو أفضل طريقة لتقليل الخسائر في هذا الوباء؟

باستخدام أمثلة تاريخية تبدأ بكلمات الفيلسوف فولتير ، “أولئك الذين يمكنهم جعلك تصدق السخافات ، يمكن أن يجعلوك ترتكب الفظائع” ، يقول المؤلف أن عمليات الإغلاق لن تنقذ العالم من وباء كورونا ، إذا لم يكن لسبب آخر غير كل مرة تم تخفيف الإغلاق ، وزيادة الإصابات.

ويؤكد المؤلف أن هناك أساطير أخرى ، معظمها تكتيكات مخيفة ، يعتقد الناس طواعية أنه يجب إيقافها الآن أيضًا – وقد حان الوقت لبدء التساؤل عما هو ساذج وما هو ليس كذلك.

