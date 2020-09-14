أكشاك اختبار كورونا متطورة من كوريا الى صحة إقليم كوردستان

وفرت الحكومة الكورية أكشاك خاصة بإختبار الاصابة بفيروس كورونا ، في محاولة لدعم حكومة إقليم كوردستان في مكافحة وباء كورونا ، وفق ما أعلنت القنصلية العامة الكورية في أربيل.

بيان للقنصلية ، ، قال ان الحكومة الكورية تبرعت بـ 3 وحدات من أكشاك الفحص المبتكرة وعالية الجودة ، الى وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان .

وأقيمت اليوم الاحد ، 13 سبتمبر/أيلول ، حفل تسليم الاكشاك بحضور وزير الصحة في حكومة الإقليم د.سامان برزنجي ، و د. تشوي كوانغجين القنصل العام الكوري في أربيل وسنغهون تشو الممثل المقيم لمكتب كويكا في أربيل.

وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية لهذه الاكشاك في حماية موظفي الرعاية الصحية من عدوى فيروسية باستخدام نظام تنقية هواء نظيف من مرحلتين ، كما يضمن الفحص الشامل لـ COVID-19 في وقت أقل .

بيان القنصلية تابع بالقول ، انه بالإضافة إلى توفير هذه الوحدات الثلاث من أكشاك الاختبار ، قامت KOICA بتدريب عبر الإنترنت لفنيين من وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان حول كيفية تشغيلهم لها كما ستقدم خدمات استشارية أخرى لمسؤولي الصحة ذوي الصلة أيضًا.