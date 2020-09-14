الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تعقد 17 ندوةً علميَّةً عبر المنصات الرقميَّة

نظراً لتفشي فايروس كورونا المستجد COVID – 19، وتأكيداً منها على مواصلتها تنفيذ مهامِّها التي حدَّدها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل في تقديم برامج تدريبية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، عقدت الأكاديمية العراقيَّة لمكافحة الفساد 17 ندوةً على منصتي ZOOM meeting و Free conferences call الإلكترونيين خلال الأشهر الأربعة المنصرمة.

الأكاديميَّة، وفي معرض حديثها عن الدورات والندوات التي أقامتها عبر المنصات الرقميَّة خلال فترة الجائحة، أشارت إلى عقدها خمس ندواتٍ علميَّةٍ تثقيفيَّةٍ خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، موضحة أن الندوات تناولت (الإطار القانوني لمكافحة الفساد في العراق) بالتعاون مع كليَّـة القانون – جامعة كربلاء، و(أثر ازدواج الجنسيَّة في استرداد المتهمين) و (التحقيق في قضايا الفساد – الآليات والصعوبات) بالتعاون مع الجامعة العراقيَّة، إضافة إلى (النزاهة الوظيفيَّة في المنهج النبويِّ) و (الجديد في أحكام تعارض المصالح في الوظيفة العامة).

وتابعت إنها عقدت خلال تموز الماضي (9) دوراتٍ وندواتٍ ناقشت (إجراءات هيئة النزاهة اللاحقة لتلقي الإخبارات) و (جريمة الرشوة في القطاعين العام والخاص) و (دور المواطن في مواجهة الفساد) و (إجراءات التحقيق في جرائم الفساد)، إضافة إلى (الكسب غير المشروع في قانون هيئة النزاهة) و (صلاحيات المحقق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة وقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة)، فضلاً عن (الرشوة في القطاع الخاص) التي عُقِدَت بالتعاون مع كليَّـة الحقوق – جامعة تكريت، و(التنظيم القانوني لحماية ومكافأة المخبرين) وبرنامج (آليات عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة).

فيما نظَّمت في آب الماضي سلسلة ندواتها ضمن البرنامج العلميِّ التثقيفيِّ التوعويِّ الموسوم (آليات عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة)، فعقدت ندوتي (دائرة التحقيقات – الواجبات والإنجازات) و (دائرة الوقاية – الإنجازات والواجبات)، فضلاً عن ندوةٍ عقدتها بالتعاون مع مركز التدريب الماليِّ والمحاسبيِّ حملت عنوان (جودة الأداء المؤسَّسي بين التميُّز والابتكار).