الامانة العامة تطلق مشروعا لزيادة نسبة كوتا النساء واتباع الديانات

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

تطلق مشروع لزيادة نسبة الكوتا للاقليات والنساء واستحداث مقاعد كوتا لذوي الاحتياجات الخاصة

في الملحق تجدون تقريرا مفصلا عن نظام الكوتا لاتباع الديانات والمذاهب في مجلس النواب العراقي وكذلك كوتا النساء وتجدون ايضا

مشروع تطلقه الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق بخصوص زيادة نسبة كوتا اتباع الديانات والقوميات وزيادة نسبة كوتا النساء والمطالبة باستحداث مقاعد كوتا لذوي الاحتياجات الخاصة

ارجو من الجميع رجاء اخويا ان ينشر هذا التقرير والمشروع في صفحته الخاصة وفي صفحات اصدقائه ويعممه قدر المستطاع

وارجو ايضا من الجميع اذا كانت لهم علاقات مع منظمات مجتمع مدني ان يرسلها لهم وينسق معهم بدعم هذا التقرير والمشروع لندعم جميعا هذه الشرائح في الانتخابات القادمة

اشكر لكم جهودكم سلفا في نشر هذا التقرير في المواقع الاليكترونية التي تجدونها مناسبة

تقبلوا تحياتي واحترامي

اخوكم

نهاد القاضي

رابط التقرير مع المشروع والجداول

تم اعداد التقرير والمشروع من قبل نهاد القاضي