التعليم تصدر قرارات بشأن المنقولين ضمن قناة الموازي ونقل طلبة طب الأسنان والصيدلة

اصدرت وزارة التعليم العالي، الاحد، قرارات بشأن المنقولين ضمن قناة الموازي ونقل طلبة طب الأسنان والصيدلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان انه “تقرر تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المنقولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي واعتماد معدل 80 % لنقل طلبة طب الأسنان والصيدلة من خارج العراق الى الكليات والأقسام الأهلية المناظرة”.

واضاف ان “هذه القرارات اتخذت بتوجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وبالتشاور مع هيأة الرأي لتسهيل الاجراءات على المواطنين”.

وتابع ان “تخفيض مبلغ الإضافة على الأجور الدراسية للطلبة المنقولين عبر قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي وصل الى عتبة النصف لتكون النسبة 15 % بدلا من 30 %”.

واكد ان “تسهيل تقسيط الأجور الدراسية سيكون عبر ثلاث دفعات تمتد الى ما قبل موعد السنة الدراسية التالية حسب التقويم الجامعي”.