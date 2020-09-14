السفير البريطاني : قرب توفير لقاح ضد كورونا في العراق وداعش لم يعد خطراً كالسابق

أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي ، يوم الأحد ، قرب اعتماد لقاح ضد فيروس كورونا وتوفيره في العراق نتيجة التعاون الثنائي بين البلدين ، لافتاً إلى أن تقليص عدد القوات ضمن التحالف الدولي جاء نتيجة لأن داعش لم يعد خطراً كالسابق.

وكالة الأنباء العراقية ، نقل عن السفير هيكي قوله في تصريح لها ، إن “بلاده تكتمت بشكل جيد في مجال لقاح كورونا، خاصة في جامعة اوكسفورد “، مردفاً ” لذلك أنا متفائل بقرب اعتماد اللقاح ضد الوباء ليس في بريطانيا فقط، ولكن في العراق أيضاً، وذلك بسبب التعاون الثنائي بين الحكومتين العراقية والبريطانية”.

السفير البريطاني تطرق الى التواجد العسكري الدولي في العراق، قائلاً ان “بريطانيا كانت ثاني أكبر دولة في التحالف الدولي، واليوم عصابات داعش الإرهابية ليست بالتهديد نفسه قبل أربع سنوات، لذلك فمن الطبيعي أن يتم تقليل عدد القوات في التحالف الدولي”.

مشيراً ، إلى أن “هناك تعاونا بين التحالف الدولي والقوات المسلحة العراقية، في مجال الاستخبارات والمراقبة، وكذلك التدريب وهذا مهم جداً”.