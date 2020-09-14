السفير السعودي يؤكد رغبة بلاده بتطوير علاقاتها مع العراق في الطاقة والنفط والاقتصاد

أكد السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، الإثنين، (14 أيلول، 2020)، رغبة بلاده بتطوير علاقاتها مع العراق في الطاقة والنفط والاقتصاد.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري “.

واضاف البيان أن “اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية بين العراق والمملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيزها في المجالات كافة”.

وأشار الأعرجي، بحسب البيان الى أن “العراق يسعى اليوم الى تعزيز وتطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم شعوب المنطقة والعالم ويثبّت دعائم الأمن والاستقرار الذي يعود بالنفع والخير على الجميع”.

من جانبه أكد السفير السعودي أن “المملكة تسعى الى تطوير العلاقات مع العراق في المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين، واستعداد المملكة للتعاون مع العراق في مجالات النفط والطاقة والاقتصاد، الى جانب العمل على فتح القنوات الأمنية بين البلدين”.

وتابع البيان أن ” الأعرجي أشاد بدور المملكة العربية السعودية ومواقفها المشرّفة”، مؤكدا “سعي العراق الى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع المملكة، وتبادل الخبرات بين البلدين وفي جميع المجالات”.