Posted on by

الصحة تسجل 3531 إصابة بكورونا و73 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 3531 إصابة جديدة و73 وفاة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة بعموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 19353 فحصًا جديدًا ليصل مجموع الفحوصات الكلية إلى 1902401 فحصًا منذ ظهور الفايروس. وجاءت بغداد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 896 إصابة جديدة، فيما سجلت محافظة الأنبار أقل عدد إصابات بواقع 31 حالة.

وبلغت حالات الشفاء الجديدة 3422 حالة، فيما سجلت 73 حالة وفاة في عموم العراق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية بفايروس كورونا في العراق إلى 290309 منها 224705 حالة شفاء و8014 وفاة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close