المتحدث العسكري باسم الكاظمي يوضح بشأن مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة

أشار اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي) ، يوم الاحد، إلى انتظار نتائج المفاوضات النهائية بشأن مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش وقوات البيشمركة.

رسول قال إن ” التفاهمات جيدة حتى الآن ، مابين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة، في موضوع مراكز التنسيق المشترك” ، موضحاً ” لكننا ننتظر ماستؤول إليه نتائج التنسيق والمباحثات بين الجانبين”.

وأضاف ، أن “قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي وهناك تنسيق مشترك مابين القوات الاتحادية والبيشمركة لحماية المناطق الفارغة ، التي تقع مابين خط تواجدهما”، مبيناً أن “التنسيق مع قوات البيشمركة بخصوص القيام ببعض العمليات المشتركة ضمن هذه المناطق، فضلا عن التبادل المعلومات الاستخباراتية، مهم جدا خلال المرحلة القادمة”.

هذا فيما كان الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي ، شدد في تصريح على أن ” القضاء على تنظيم داعش في مناطق الحدود الفاصلة بين المحافظات العراقية واقليم كوردستان يحتاج الى توحيد حقيقي للجهود بين الطرفين ” ، قائلاً ” لا يمكن القضاء على تلك المجموعات دون وجود اتفاق سياسي ينظم العمل العسكري المشترك”.