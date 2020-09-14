انفجار عبوة لاصقة بعجلة عميد كلية في كركوك

اكد مصدر محلي، الاحد، استهداف عجلة عميد كلية الامام الاعظم في مدينة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، بعبوة ناسفة من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة استهدفت عميد كلية الامام الاعظم سامي زيارة، في منطقة حي العسكري شرقي كركوك.

وأضاف أن الحادث لم يوقع إصابات بشرية، غير أنه أدى إلى أضرار في عجلة زيارة.

وسيطرت ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى على مدينة كركوك ومعظم (المتنازع عليها) بعد خيانة 16 أكتوبر 2017، إثر انسحاب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها (بضمنها الآسايش) تفادياً للتصادم مع القوات العراقية.

ومنذ ذلك التاريخ تدهورت الأوضاع الأمنية في المدينة كما باقي ‹المتنازع عليها›، كما زادت تحركات وهجمات داعش بشكل ملحوظ.