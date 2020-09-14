بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين…الهجرة توزع أكثر من (110) إلف حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في المحافظات الشمالية

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية (110,318) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات ( اربيل و السليمانية و دهوك ) ، اضافة الى النازحين و العائدين في محافظتي ( ديالى و نينوى ) فيما تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و اخرى صحية ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة اربيل وزع (48,070) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات هرشم و بحركة و ديبكة ‏و الخازر و u2 و u3 , ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (26,155) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات (عربت و تازدى و قورتو و ئاشتي ) و مركز المحافظة ، ووزع كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك (20,766) حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات بيرسفي 1 و بييرسفي 2 و دركار و روانكة “. ‏

‏ وتابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى وزع (8,972) حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات السلامية و العائدين لمناطقهم ‏ في قضاء سنجار و سهل نينوى ، مضيفا أن ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏ديالى وزع (6,444) حصة اغاثية بين الاسر ‏النازحة في مخيمي الوند الاول و مخيم الوند 2 و معسكر سعد و حي المعسكر و قضاء بعقوبة و للأسر العائدة الى مناطقهم في ناحية السعدية “.