بغداد .. سلسلة تغييرات حكومية تطال مناصب إدارية وامنية واقتصادية.

اجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدداً من التغييرات في مناصب حكومية ، إدارية وأمنية.

والاعلان عن هذه التغييرات يأتي بعد يوم من دعوة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لحكومة الكاظمي بمكافحة الفساد وتحقيق ما يتطلع له العراقيون.

وفي لائحة الاسماء التي أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية ، تسلم مصطفى غالب مخيف منصب محافظ البنك المركزي، فيما ستشغل سهى داود إلياس النجار منصب رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار.

وأُنيط منصب أمين بغداد للمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي خلفاً لامينة العاصمة الحالية ذكرى علوش ، فيما عُين سالم جواد عبد الهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة.

وأُعيد وزير الدفاع السابق خالد العبيدي إلى المشهد السياسي بعد أن أوكلت إليه مهام وكيل شؤون العمليات في جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وبموجب التغييرات الجديدة، سيكون فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية.

كما تم تعيين الشيخ سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، فيما سيتولى علاء جواد حميد منصب رئيس هيئة النزاهة .

وكان الكاظمي قد أعلن في الآونة الأخيرة ، عن سعيه لإجراء تغييرات في العديد من “المناصب الحساسة” في الحكومة ، وذلك قبل انتخابات تشريعية مبكرة من المقرر اجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.