بينها اجراء فحوصات طبية.. مكتب المالكي يكشف اسباب زيارته لايران

وصل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء اليوم الاحد الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة مفاجئة تستغرق عدة ايام.

وذكر بيان لمكتبه انه “من المؤمل ان يلتقي المالكي عدد من المسؤولين الايرانيين ، وكذلك سيجري خلال الزيارة فحوصات طبية روتينية”.

من جانبه، كان قيادي في ائتلاف دولة القانون، أكد في وقت سابق من مساء اليوم الاحد لـ(باسنيوز)، ان “المالكي، وصل قبل قليل الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، بزيارة مفاجئة، غير معلن عنها مسبقاً”.

وبين القيادي ، مفضلاً عدم ذكر اسمه ، ان “زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي الى ايران، ليست رسمية “، مضيفاً ” لقاءاته بالمسؤولين هناك لن يتكون رسمية ، بل هي زيارة خاصة، ولهذا لم يتم الاعلان عنها وتمت بشكل مفاجئ”، دون كشف المزيد من التفاصيل .