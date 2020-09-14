توقعات بارتفاع عدد إصابات كورونا في العراق

أكد عضو خلية الأزمة النيابية العراقية، أن الإصابات بفيروس كورونا ستشهد ارتفاعا في الشهرين المقبلين، متحدثا عن الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع الإصابات في العراق.

رياض المسعودي قال في تصريح صحفي، إن “إصابة عدد كبير من العراقيين بفيروس كورونا، لا يعني انخفاض الإصابات في المدة المقبلة، بل أن حالات الإصابة ستشهد ارتفاعا في الشهرين المقبلين، لان الفيروس لا يتأثر بالمناخ الجوي”.

وبين أن “سبب ارتفاع الإصابات يأتي لعدم وجود لقاح ضد الفيروس وكذلك علاج للمصابين، وحتى التباعد الاجتماعي والحظر تم إلغائه، وهذا سوف يؤثر على مستوى الإصابات، ولهذا سوف نشهد استمرارا بتسجيل الإصابات اليومية المرتفعة”.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، الاحد، 73 حالة وفاة و3531 إصابة جديدة بفيروس كورونا.