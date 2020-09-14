سيادة المطران عطا الله حنا : ” يا ايها النائمون استيقظوا من سباتكم واعملوا على توصيب اوضاعكم واجعلوا بوصلتكم دوما نحو القدس ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح هذا اليوم مخاطبا امتنا العربية من المحيط الى الخليج : يا ايها النائمون من ابناء امتنا العربية استيقظوا من سباتكم قبل فوات الاوان وصوبوا اوضاعكم فالهدف من التطبيع هو ان يتم امتصاص اموالكم وثرواتكم ونفطكم وابتزازكم واستغلالكم ، التطبيع ليس لصالحكم وليس لصالح الاقطار العربية الشقيقة التي قبلت بالتطبيع ، ناهيك عن كونه طعنة موجهة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام ، وللاسف الشديد فإن التطبيع مستمر ومتواصل والحبل على الجرار كما نقول بلغتنا العامية .

لا تظنوا ايها المطبعون انكم ستستفيدوا من تطبيعكم فسيتم سرقة اموالكم واستغلالكم بوسائل مختلفة ومتعددة ، ان التطبيع لن يحمي عروشكم فعودوا الى رشدكم وصوبوا اخطاءكم فالاعتراف بالخطأ فضيلة .

اما الاحرار من ابناء امتنا العربية فنقول لهم بأننا نراهن عليكم فأنتم الاحرار الذين لم تنحرف بوصلتهم في يوم من الايام ، وكما ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا نحن الفلسطينيون فهي تخصكم ايضا وتخص كل انسان حر في هذا العالم .

يؤسفنا ويحزننا حالة الانحدار والترهل التي وصلنا اليها وما نتمناه بعد كل هذا الخراب والسقوط ان يكون هنالك تصحيح للاعوجاجات وتصويب للبوصلة ومعالجة للاخطاء وتداعياتها .

لن نفقد الامل بامكانية ان يكون هنالك اصلاح نحو ما هو افضل وهذا يحتاج الى قرارات جريئة والى شعوب حرة تقول كلمتها دون ان تخاف من احد .