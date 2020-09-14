صدور الجزء الرابع من “موسوعة التراث البغدادي” والخامس منها في طريقه للنشر قريبا

احمد الحاج زف الخبير القانوني والباحث الموسوعي العراقي الاستاذ طارق حرب،الى قرائه ومتابعيه ومحبيه خبر صدور الجزء الرابع من “موسوعة التراث البغدادي ” في الف صفحة .

وأشار الباحث الموسوعي طارق حرب ،الى،أن “الجزء الخامس والاخير من الموسوعة قد اكتمل وهو في طريقه الى الطبع والنشر قريبا لتكون الموسوعةً بذلك في خمسة الاف صفحه من القطع الكبير” .

ومن الجدير ذكره،ان “موسوعة التراث البغدادي ،والتي يتابعها القراء بشغف كبير وإهتمام أكبر لما تتناوله من أحداث ولما تسلط عليه الاضواء الكاشفة من وقائع تأريخية حافلة تمتد من العهد العباسي وحتى نهاية العهد الملكي في العراق ،تمثل جهدا كبيرا وغير مسبوق عراقيا ولاعربيا في مجاله وتخصصه ومناط بحثه وبأسلوب شائق ماتع يكاد لايذهل عن كل شاردة وواردة وبطريقة السهل الممتنع الذي لايخلو من روح الدعابة المحببة للقراء عموما والبغادة منهم على وجه الخصوص “.

وكان الباحث والخبير القانوني طارق حرب ،قد اشار الى،ان”الحفاظ على التراث ضرورة أساسية للشعوب التي تسعى لتحقيق ذاتها الحضاري، وإثبات هويتها في ماضيها وحاضرها”، مبينا،ان “الموسوعة صدرت على التوالي بعناوين مختلفة هي (منمنمات بغداد) و(حوادث بغدادية) و(حكايات بغدادية) و( وقائع بغدادية)”. انتهى