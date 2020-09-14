نائب كوردي يكشف عن موعد ارسال موازنة ماتبقى من 2020 الى البرلمان

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين ، بأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، سيتم ارساله الى البرلمان خلال الاسبوع المقبل.

وقال دوبرداني في تصريح: “سيتم عرض موازنة 2020 على جلسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشتها وإقرارها وارسالها الى مجلس النواب العراقي”.

وأضاف، “بعد ان يتم ارسالها الى مجلس النواب العراقي سيتم رفعها الى اللجنة المالية، وبعدها يتم اعداد التقرير الخاص بمشروع موازنة 2020، لادراجه في جدول اعمال المجلس وطرحه في جلسة يوم السبت المقبل”.

هذا وسيقتصر مشروع قانون الموازنة، بحسب اللجنة المالية، على أشهر أيلول، وتشرين الأول والثاني، وكانون الأول.

ولم يقر العراق الموازنة المالية جراء استقالة الحكومة السابقة مطلع العام الجاري تحت وطأة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ومن ثم تفشي وباء كورونا في البلاد والذي تسبب بأزمة مالية نجمت عن انخفاض كبير في أسعار النفط.