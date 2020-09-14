وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني في هولندا

بدعوة من نشطاء بحركة المقاطعة BDS، شارك وفد من التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا، بالوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وذلك في سنتروم مدينة “خرونغن” شمال هولندا، وبمشاركة عددا من ابناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنين اجانب

رفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية واليافطات المنددة بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية، وخاصة استمرار النشاط الإستيطاني والاعلان الإسرائيلي عن مشروع استيطاني كبير حول مدينة القدس المحتلة في خرق متواصل لجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة القرار ٢٣٣٤ الذي يدين الإستيطان في الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار حملات الاعدامات الميدانية والاعتقالات اليومية والعشوائية للشعب الفلسطيني على مرأى من العالم اجمع

وقد هتف المتظاهرون بالحرية لفلسطين رافضين مشاريع التصفية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني من خلال ما بات يعرف “بصفقة القرن” الامريكية ومشروع الضم الصهيوني الذي يهدف إلى شرعنة “دولة إسرائيل الكبرى” اليهودية من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على ٣٠٪ من مساحة الضفة الفلسطينية بما فيها جميع المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت، وحصر حق تقرير المصير باليهود فقط مما يحول الشعب الفلسطيني لتجمعات بشرية تعيش في معازل منزوعي السيادة الأمنية والاقتصادية

وقد طالب المتظاهرون الحكومات الأوروبية بضرورة اتخاذ اجرائات رادعة للتغول الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية وذلك بفرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية وفك جميع اشكال الارتباط والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، مشددين على ضرورة معاملة “اسرائيل” كدولة تحت القانون الدولي.

14/9/2020