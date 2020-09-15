الصحة تسجل 4169 إصابة بكورونا مقابل 4427 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 4169 إصابة و72 وفاة بفايروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان إنها “أجرت 23989 فحصًا ليصل مجموع الفحوصات الكلية إلى 1926390 فحصًا منذ ظهور الفايروس”.

ومازالت بغداد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 1168 إصابة جديدة، في حين ما تزال محافظة الأنبار أقل عدد إصابات بواقع 26 حالة. وبلغت حالات الشفاء الجديدة 4427 حالة، فيما سجلت 72 حالة وفاة في عموم العراق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلي لفايروس كورونا في العراق إلى 294478 منها 229132 حالة شفاء و8086 وفاة. وفي سياق متصل، أكدت لجنة الصحة النيابية انخفاض شدة وشراسة فايروس كورونا في العراق. وذكر عضو اللجنة حسن خلاطي في بيان، أنه “من خلال الزيارة الميدانية للردهات الوبائية في مستشفيات البصرة فقد لاحظنا انخفاضًا واضحًا في اعداد المرضى الراقدين الى ما يقرب من (60%) مما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية”.

كما، أضاف خلاطي، أن ذلك الأمر ربما ينطبق على المحافظات الأخرى ويؤشر انهُ انخفاض في اعداد الراقدين وليس في عدد الإصابات.

خلاطي، أشار إلى، انخفاض شدة الوباء وشراسة الفايروس بما يمكن عدد كبير من المرضى من الاكتفاء بالعلاج المنزلي، وأن هناك فرصة كبيرة أمام دوائر الصحة في المحافظات لتنفيذ التوجه الحالي بإنشاء مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية كبيرة خارج المستشفيات وحسب توجيهات وزارة الصحة.

واكد خلاطي، امكانية عودة المستشفيات الى خدماتها الاعتيادية قبل الوباء الفايروسي مع الاحتفاظ بردهة وبائية واحدة في كل مستشفى.