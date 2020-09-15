بالوثيقة.. عالية نصيف تدعو وزير الصناعة إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة بإنشاء وحدات سكنية لشريحة الموظفين 

دعت النائبة عالية نصيف وزير الصناعة والمعادن إلى تشكيل لجنة وزارية خاصة بإنشاء وحدات سكنية لشريحة الموظفين .

وقالت في كتاب رسمي موجه إلى الوزير :” في الوقت الذي نثمن فيه دوركم الكبير في دعم الصناعة العراقية من خلال توجيهاتكم وإشرافكم المباشر على عمل الشركات العامة التابعة لوزارتكم بهدف تحقيق شعار (صنع في العراق) ، إلا أننا علينا أن لا ننسى من يساهم في تحقيق هذه الأهداف من شريحة الموظفين والذين هم الحجر الأساسي في قيام صناعة عراقية رصينة، حيث أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوفير سبل الراحة لكافة العاملين من خلال توفير العيش الكريم لهم ولعوائلهم وليكون لهم حافزا في تقديم عطاء أكبر خدمة لعراقنا العظيم “.

وأضافت نصيف :” ولا تخفى على جنابكم الكريم تداعيات أزمة السكن التي نعيشها اليوم والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء هذه الشريحة، لذا نرجو من جنابكم أن تأخذوا هذا الجانب بعين الاعتبار، وأن توعزوا بتشكيل لجنة وزارية تختص في تذليل كافة الصعوبات في حصول هذه الشريحة على وحدة سكنية تكون وطناً لهم ولعوائلهم من خلال بناء مجمعات سكنية تستوعب كافة الأعداد وتزيل عنهم عبئاً كبيراً من صعوبات الحياة ويكون هذا السكن ملهماً لتقديم الأفضل خدمة لبلدنا العزيز “.