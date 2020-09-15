قوة امنية تعتدي بالضرب على كادر فضائية قرب المنطقة الخضراء وتمنعهم من تغطية تظاهرة

اعتدت عناصر امنية تابعة للواء ٥٦، المكلف بحماية المنطقة الخضراء، بالضرب على فريق قناة النجباء ومنعتهم من تغطية تظاهرة لمجموعة من الخريجين صباح اليوم الاثنين.

مقدم البرامج في القناة مخلد الفيصل افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه كان اليوم قرب وزارة الخارجية مع الزملاء المصورين محمد عبد علي وعلاء زبون، لتغطية التظاهرات التي نظمها الخريجين للمطالبة بإيجاد عمل لهم، وقامت عناصر من اللواء المكلف بحماية المنطقة الخضراء بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ثم طالبتهم بالمغادرة على الفور، مضيفا ان عناصر اخرى من القوة قامت بالاعتداء على سائق العجلة الخاص بالقناة دون سبب يذكر.

وإذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الاعتداء على كادر القناة، فانها تعد ماتعرضوا له انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي الذي كفله الدستور.

وتطالب الجمعية وزير الداخلية والجهات المختصة الى محاسبة العناصر المسيئة، وضرورة الاسراع في ايجاد حل لوقف تكرار اعتداءات القوات الامنية على الصحفيين اثناء اداء عملهم، وحمايتهم بدلا من الاعتداء عليهم لمجرد نقلهم الاحداث على الساحة وفق المبادئ التي أتاحها القانون وكفلها الدستور.

كما تطالب الجمعية الحكومة للايفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها في حماية حرية التعبير والعمل الصحفي، وتؤكد انها لم توفي بهذا الالتزام حتى الان، لاسيما وان الاعتداءات ماتزال متواصلة بحق الصحفيين دون ادنى رادع.