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العراق يستحق الافضل

تقيم هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج ندوة حوارية تحت عنون “الحراك الجماهيري الى اين” مع مجموعة من ناشطي الحركة الطلابية في ساحات الاحتجاج في كل من، بغداد، والبصرة، والناصرية، التابعين إلى اتحاد الطلبة العام، وذلك يوم الأحد الموافق20/ 9/ 2020، وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت اوربا والثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق

سيتم الحديث خلالها عن المحاور ادناه:

1/دور اتحاد الطلبة العام في الحراك الجماهيري من ناحية التعبئة والتحشيد وكيف يتم التهيئة للمظاهرات الاحتجاجية في ظل الوضع الصحي العام.

٢/ماهي مطالب اتحاد الطلبة بالنسبة لحكومة مصطفى الكاظمي وموقف اتحاد الطلبة من

العملية الانتخابية وفق الوضع الحالي الذي يفتقر الى عدم وجود قانون انتخابي منصف، وقانون ينظم عمل الاحزاب، وتعداد سكاني، وعدم الكشف عن الجناة لاغتيال المتظاهرين، إضافة إلى عدم وجود الفساد، وهل هناك توجه من قبل اتحاد الطلبة لخوض العملية الانتخابية القادمة، وفق ما ذكر اعلاه.

٣/سلمية ثورة تشرين هي احدى سمات استمرارها ونجاحها، ومن احدى شعارات الساحات الرئسية الوعي قائدنا، وفي نفس الوقت يستخدم العنف من قبل بعض المتواجدين في

الساحات وخاصة في مدينة الناصرية باستخدام الشفلات في تهديم المقرات، هل هذا يخدم ثورة تشرين ام هناك جماعات مندسة تقوم بتلك الاعمال.

٤/هل هناك توجه من قبل الحركة الطلابية بتنظيم صفوفها بشكل اكبر لمواجهة التحديات

القائمة التي تواجهها من قبل طغمة الفساد ونظام المحاصصة الطائفي البغيض.

٥/ماهية الصعوبات والمعوقات التي تواجهونها في حراككم الجماهيري، وما مطلوب منا

كتنسيقيات ديمقراطية متواجدة في الخارج ان نقدمه لكم في ظل هذه الاوضاع القاسية التي

تمرون بها.

مع الاعتزاز والتقدير

هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

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