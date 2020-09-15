وزير الخارجية من برلين: نحتاج قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش

ذكر وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء تحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية.

وقال حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الالماني، هايكو ماس، في برلين، تابعته (المدى) إن قرار مجلس الوزراء تحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بشأن إعادة الانتشار.

واضاف ان “العراق يحتاج لدول التحالف في محاربة داعش والى دعمين تدريبي واستخباري”، مبينا أن “قرار البرلمان يتحدث عن جدولة للانسحاب وليس توقيتا وتم تثبيت الجدولة”. كما قال ان تنظيم داعش ما زال موجودًا في اطراف محافظات كركوك وصلاح الدين والموصل وصحراء الأنبار.

وأوضح حسين أن علاقة العراق مع ألمانيا مهمة في مجالات مختلفة، مثنيًا على دعم حكومة ألمانيا المستمر للعراق، في حربه ضد داعش، ومساعدتها في بناء مستشفيات مختلفة في العراق، ومؤكدًا الحاجة إلى التعاون المشترك للخلاص من التنظيم الارهابي.

وحول العلاقات العراقية الفرنسية، ذكر حسين أن باريس تؤيد حماية سيادة العراق، وسيذهب وفد حكومي عراقي إلى باريس لتحديد موعد زيارة الكاظمي لفرنسا. بدوره، قال ماس: “قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات، ونثمن مشروع الإصلاح لتعزيز الاقتصاد في العراق”.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قررت مؤخرًا خفض عدد جنودها في العراق إلى 500 جندي كحد أقصى.

وأقر البرلمان الألماني في آذار الماضي تفويضا لإجراء انسحاب وبعض التغييرات في المهمة، وسيُجرى تمديد المهام الأساسية المنصوص عليها في المهمة لمدة عام آخر حال موافقة البرلمان، والذي ينص على استخدام طائرات عسكرية للتزود بالوقود، وتوفير قدرات النقل الجوي للتحالف ضد داعش وأيضًا للمنظمات الدولية والحلفاء والشركاء.