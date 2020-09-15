وفاة الحاج منعثر منشد العلي الخفاجي / أحد اعلام قبيلة خفاجة

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .

صدق الله العلي العظيم

توفي الداعية الإسلامي الحاج الشيخ منعثر منشد العلي الخفاجي أحد أعلام قبيلة خفاجة وعوارفها بعد معاناة المرض انسداد شرايين القلب والمفاصل لمدة 30عام , والمغفور له والد الباحث والكاتب مجاهد منعثر / الناطق الرسمي باسم أمير قبيلة خفاجة .

والجدير بالذكر كانت وفاته ليلة الخميس 10/9/ 2020م , ونشر الموقع الرسمي لقبيلة خفاجة (أخبار قبيلة خفاجة وتاريخها ) اعتذار الأستاذ مجاهد عن استقبال المعزين بسبب وجود الجائحة وتنفيذا لآمر المرجعية الدينية العليا , فأنا لله وأنا إليه راجعون .