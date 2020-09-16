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أستون فيلا يضم مارتينيز حارس أرسنال بعقد لأربع سنوات

أعلن أستون فيلا المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضم إميليانو مارتينيز حارس أرسنال بعقد لأربع سنوات .

وقضى مارتينيز عشر سنوات في أرسنال وخاض 39 مباراة فقط مع الفريق الأول في كل المسابقات منها 23 مباراة بموسم 2019-2020 أثناء غياب الحارس الأساسي بيرند لينو.

وساعد الحارس البالغ عمره 28 عاما تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا على احتلال المركز الثامن بالدوري الموسم الماضي والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 14 بعد التفوق 2-1 على تشيلسي في النهائي.

وقال دين سميث مدرب فيلا “نحن سعداء حقا بضم حارسنا الجديد إميليانو مارتينيز”.

وذكرت تقارير بريطانية أن أستون فيلا دفع 17 مليون جنيه إسترليني (21.97 مليون دولار) لضم الحارس الأرجنتيني الذي قضى فترات إعارة في أكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي و روتردام يونايتد وولفرهامبتون و اندرارز وخيتافي وريدينج.

وأضاف سميث “نحن نعرف مدى أهميته في أرسنال ولقد تابعنا تألقه في الموسم الماضي خلال مسيرة فريق يحصد الألقاب”.

واحتل أستون فيلا المركز 17 الموسم الماضي وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد يوم الاثنين المقبل.

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