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الاتصالات تقر تسعيرة الإنترنيت: زيادة السعات مشروطة

أعلنت وزارة الاتصالات، أمس الثلاثاء، عن إقرارها التسعيرة الجديدة الخاصة بخدمة الإنترنيت في العراق، وزيادة السعات الدولية والمحلية المجهزة، ابتداء من يوم امس.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، إنها “أقرت التسعيرة الجديدة بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسين مستوى جودة الانترنيت”، مبينة أن “قرار التسعيرة الجديدة تضمن زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة”.

وأضافت الوزارة أن “زيادة السعات التي وفرتها الوزارة نافذة من (الثلاثاء)”، لافتة إلى أن “السعات الجديدة مشروطة بنفس الأسعار السابقة دون زيادة أو نقصان وبتحسن إيجابي ملحوظ”.

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