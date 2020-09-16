التحالف يحث البيشمركة والجيش العراقي على الإسراع في التوصل لاتفاق

كشف مسؤول كبير في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، أن قوات التحالف الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت البيشمركة والجيش العراقي بالإسراع في التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن هكذا اتفاق سيصب في صالح الطرفين.

وقال اللواء قهرمان شيخ كمال، نائب رئيس أركان البيشمركة لشؤون العمليات، : «بعد عقد اجتماعين مهمين بين اللجان العليا للتنسيق في وزارتي البيشمركة والدفاع العراقي، من المقرر عقد اجتماع ثالث، لنقل التفاهمات القائمة بين الجانبين إلى اتفاق ووضعه حيز التنفيذ».

اللواء قهرمان شيخ كمال

وأضاف «الاجتماعات بين قوات البيشمركة والجيش العراقي تجري بإشراف وتنسيق قوات التحالف»، لافتاً إلى أن «قوات التحالف، وبالأخص أمريكا، ترى أنه من الضروري أن يتوصل البيشمركة والجيش العراقي إلى اتفاق، لذا فقد دعت إلى الإسراع بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وهذه الدعوة تم توجيهها خصوصاً إلى الجيش العراقي».

وأكد اللواء قهرمان شيخ كمال، أن «الاتفاق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي يصب في صالح الطرفين ويحمل أهمية خاصة، لأن الفراع الأمني الكائن بين خطوط الجانبين تحول إلى بؤرة لإرهابيي داعش، ويشنون من تلك المناطق هجماتهم الإرهابية، كما يقومون يتدريب عناصرهم هناك».