التقاعد تعلن عن آلية جديدة لتسهيل معاملات المتقاعدين

أعلنت هيئة التقاعد، الثلاثاء، عن آلية جديدة لتسهيل معاملات المتقاعدين، فيما أكدت إنجاز 60 ألف معاملة تقاعدية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن الهيئة قولها، إنها “اتخذت آلية جديدة لتسهيل معاملات المتقاعدين”، مؤكدة “وضع خطة لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات في بغداد والمحافظات”.

وأشارت إلى “إطلاق نظام إنجاز المعاملات الإلكترونية في جميع الوزارات والتشكيلات التابعة لها”، لافتة إلى “تشكيل فرق جوالة تذهب إلى محل سكن المتقاعد لإنجاز معاملاته”.

وأكدت الهيئة، أن “الوجبات المتبقية من صرف مكافأة نهاية الخدمة سيتم رفعها حال ورود التمويل المالي”، مبينة أن “جميع البيانات مثبتة على النظام الإلكتروني”.