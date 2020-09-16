الصحة تسجل 4224 إصابة بكورونا والعالم يعود لتشديد القيود

أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 4224 إصابة جديدة و80 حالة وفاة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنها “أجرت 22141 فحصًا ليصل مجموع الفحوصات الكلية إلى 1948531 فحصًا منذ ظهور الفايروس.

ومازالت بغداد في المركز الأول من حيث عدد الإصابات إذ سجلت 1312 إصابة جديدة، فيما لم تسجل محافظة المثنى أي إصابة حسب بيان الوزارة.

وبلغت حالات الشفاء الجديدة 4214 حالة، فيما سجلت 80 حالة وفاة في عموم العراق.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلية لفايروس كورونا في العراق إلى 298702 منها 233346 حالة شفاء و8166 وفاة.

وفي سياق متصل، بدأت دول العالم تشدد القيود الصحية في مواجهة التفشي المتسارع لوباء كورونا، من فرنسا إلى كندا، مرورا ببريطانيا، إذ تسعى غالبية الحكومات بأي ثمن إلى تجنب إعادة فرض عزل تام ستكون له تداعيات اقتصادية كارثية.

ولم تتردد السلطات الصينية في اعتماد نهج متشدد، بإغلاقها مدينة رويلي الواقعة عند الحدود مع بورما، بعد تسجيل ثلاث إصابات فيها، مع الطلب من سكانها البالغ عددهم 210 آلاف نسمة، ملازمة منازلهم والخضوع لفحص الفايروس.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 929 ألف شخص حول العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض، نهار الاثنين، حسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.