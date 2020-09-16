الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا بـ(تطابق) نسبة الشفاء مع الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تسجيل 80 حالة وفاة جديدة، و4224 إصابة اضافية، و4214 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم، (15 أيلول 2020)، وفيما يلي نصه:-