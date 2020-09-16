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العراق.. اعتقال مشرفين على ‘مجزرة’ راح ضحيتها 50 مواطنا (صورة)

أعلنت السلطات الأمنية، الثلاثاء، اعتقال عنصرين من داعش اشرفا على “مجزرة البو نمر” التي راح ضحيتها قرابة الخمسين مواطنا في الأنبار.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان  اليوم، (15 أيلول 2020)، انه “بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في الانبار من القاء القبض وفق مذكرة قضائية على اثنين من عناصر داعش الارهابية المنتمين لولاية الفلوجة ويعملون بما يسمى ديوان الجند بصفة امنيين”.

وأضاف البيان، انه “جرى تدوين اقوالهما اصوليا، واعترفا بالاشراف على مجزرة البو نمر الذي استشهد فيها قرابة الخمسين مواطنا علاوة على الابلاغ عن الكثير من منتسبي الاجهزة الأمنية لغرض تصفيتهم؛ وقد تم احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”.

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