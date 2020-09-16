العراق يقر التسعيرة الجديدة للإنترنت ويعلن زيادة السعات ابتداءً من اليوم

أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن إقرارها التسعيرة الجديدة الخاصة بخدمة الإنترنت في العراق، وزيادة السعات الدولية والمحلية المجهزة، ابتداء من اليوم، فيما أكدت أن السعات الجديدة مشروطة بنفس الأسعار السابقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن الوزارة قولها، إنها أقرت “التسعيرة الجديدة بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسين مستوى جودة الانترنت”، مبينة أن “قرار التسعيرة الجديدة تضمن زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة”.

وأضافت الوزارة أن “زيادة السعات التي وفرتها الوزارة نافذة من اليوم”، لافتة إلى أن “السعات الجديدة مشروطة بنفس الأسعار السابقة دون زيادة أو نقصان وبتحسن إيجابي ملحوظ”.