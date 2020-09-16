برشلونة يقدم لاعبه الجديد برقم ‘الرسام’ (فيديو)

قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، لاعبه الجديد البوسني، ميراليم بيانيتش، القادم من يوفنتوس الإيطالي، لوسائل الإعلام، بعد أيام من انضمامه لتدريبات الفريق.

وقال بيانيتش أثناء المؤتمر الصحفي اليوم، (15 أيلول 2020): “إنه لشرف كبير لي ولعائلتي أن أكون في برشلونة، أنا الآن في أفضل ناد بالعالم.. مغادرة يوفنتوس كانت صعبة، كنت ألعب مع فريق عظيم، لكنك دائما تحتاج لتحديات جديدة في كرة القدم”.

وعلق بيانيتش على هزيمة برشلونة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في ربع نهائي دوري الأبطال، قائلا: “هزائم مثل 2-8 تحدث في كرة القدم، لقد عشت ليالي مماثلة، لكني هنا من أجل الفوز فقط، نريد أن نسعد الجماهير بالألقاب”.

وحول حديثه عن الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في فريق برشلونة، قال: “ميسي أفضل لاعب في التاريخ، من الصعب تخيله خارج برشلونة، لقد ترعرع هنا وصنع مسيرة عظيمة، ببساطة إنه بيت ميسي”.

وعن المركز الذي سيلعب فيه، قال: “تحدثت مع كومان عدة مرات، لا أعرف أين سأشارك في أرض الملعب، سأكون متاحا في أي مكان، لقد لعبت في كل مراكز الوسط مع اليوفي”.

كما أشار البوسيني إلى أنه: “إذا ذهب سواريز إلى يوفنتوس، سيكون أمرا رائعا، لأن اليوفي ناد رائع، وسيضموا لاعبا عظيما وهدافا بارعا.. ثلاثي بوسكيتس، تشافي وإنيستا كان الحد الأقصى للمتعة والجودة، لكن خط الوسط الحالي جيد للغاية أيضا”.

واختار ميراليم بيانيتش (30 عاما) القميص رقم 8، الذي كان يرتديه البرازيلي آرثر ميلو قبل رحيله في صفقة تبادلية معه إلى يوفنتوس، ومن قبله أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا، أندريس أنييستا، قبل رحيله للعب في الدوري الياباني منذ موسمين مع نادي فيسيل كوبي.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يرتدي فيها بيانيتش القميص رقم (8) بعد أن حمله عندما كان لاعبا في صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

A.A