بغداد وباريس ترغبان بتوقيع مذكرة تفاهم عسكرية

بحث رئيس أركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله، أمس الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر، العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت (المدى) نسخة منه، إن “رئيس اركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي بحث خلاله الطرفان عددًا من المحاور المهمة منها التأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، ومواصلة الجانب الفرنسي دعم وتطوير قدرات الجيش العراقي من خلال بعثة الناتو في العراق والتعاون الثنائي بين البلدين”.

وتابع البيان: “أبدى رئيس اركان الجيش الفرنسي رغبته في زيارة العراق قريبًا وبحث سبل التعاون العسكري مع رئيس أركان الجيش في كافة المجالات”.

وأضاف أن “الجانبين أكدا على رغبتهما بتوقيع مذكرة تفاهم عسكري لدعم الجيش العراقي ومكافحة الارهاب”.