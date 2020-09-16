كأول كلية في الأردن.. “آداب” جامعة الشرق الأوسط تحصد المستوى الذهبي في شهادة ضمان الجودة

عمان – قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم (33/2020)، والتي عقدت في مقر الهيئة، برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة، منح شهادة ضمان الجودة لكلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الأوسط / المستوى الذهبي، وذلك بعد تحقيق الكلية لمتطلبات ضمان الجودة كافة على مستوى الكلية، لتكون أول كلية آداب في الأردن تحقق هذه الشهادة.

وفي هذا السياق، أثنى رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط، الدكتور يعقوب ناصرالدين، على الجهود التي بذلها أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية، مبديا فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي المرموق، مؤكدا في ذات الوقت، أن هذا الخطوة المهمة، تأتي في سياق الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الجامعة منذ تأسيسها، وانطلاقا من رؤيتها، كجامعة جادة وملتزمة وساعية للتعلم، وسعيها للدخول في التصنيفات والاعتمادات المحلية والدولية المرموقة، وضمن سلسلة النجاحات المستمرة لها، التي تهدف إلى رفع سوية المسيرة الأكاديمية الأردنية.

بدوره، أكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، أن هذا الإنجاز، يحاكي تماما المسيرة التي تنتهجها جامعة الشرق الأوسط، في سبيل تحقيق الجودة وتحسين المخرجات التعليمية، وذلك ضمن منهج واضح للوصول الى التميز، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، مبينا؛ أن الجودة هي ثقافة وقيم مؤسسية، تبنى على سواعد الفريق الواحد، وروحها الانتماء للمؤسسة، مشددا على أن هذا النجاح والتألق، ما هو إلا نتاج حصيلة عمل جماعي متصل من منتسبي الجامعة.

من جانبه، بين عميد عمادة الاعتماد والجودة والمعلومات في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور أحمد اللوزي، أن هذا الإنجاز هو إحدى مراحل العمل، في سبيل الاستجابةً الحقيقية لعزم الجامعة على رفع مستوى جودة الأداء، والإنجاز الأكاديمي والإداري لها في المجالات المختلفة، وذلك وفق خطط مدروسة بعناة، ومراجعة متأنية لأهداف العديد من المؤسسات الأكاديمية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، على الساحة المحلية والعربية والدولية.

تجدر الإشارة، إلى أن جامعة الشرق الأوسط، ومن خلال نهجها الأكاديمي والإداري المتميز، استطاعت أن تحوز على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015)، وشهادة ضمان الجودة (المستوى الذهبي) من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على مستوى المؤسسات التعليمية، وقبل ذلك؛ حصدها المستوى الذهبي للبرامج الأكاديميّة في كليّة الحقوق، وهي حاصلة كذلك على مرتبة متقدمة في تصنيف الجامعات العالمي (QS)، والتايمز العالميين.