ما هو النظام الاتحادي وما هي خصائصه التي تميزه عن غيره من أنظمة الحكم..؟

عزيزي القارئ الكريم، في العصر الحديث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أم الفيدراليات، إنها الدولة الفيدرالية الأعظم في العالم، متكونة من خمسين ولاية، – في الحقيقة هي 50 دولة لكن عربياً يقولون ولاية، بينما في اللغة الإنجليزية تقال: United States of America والترجمة الحرفية لها: الدول الأمريكية المتحدة- وكل ولاية من ولاياتها يختلف دستورها عن الآخر؟ حيث أن هناك ولايات تطبق حكم الإعدام، لكن هناك غيرها تخلت عنه ولا تعدم المجرم بل تكتفي بسجنه مدى الحياة، أو كذا أعوام. هناك ولاية أمريكية لها الحق أن تعقد صفقات تجارية وعسكرية مع دول العالم، وهناك ولاية أمريكية لم يسمح لها. وفيما يتعلق بتجارة الرقيق، منعت الولايات الشمالية تجارة الرقيق بين عامي 1780 و 1804، لكنها بقيت العبودية وتجارة الرقيق جارية في الولايات الجنوبية؟. هذه هي طبيعة الاتحاد الصحيح كل ولاية لها شخصيتها الدستورية وقوانينها الخاصة بها بمعزل عن المركز، وكل حسب أهميته ومكانته في دولة الاتحاد. مثلاً، هناك عدة ولايات قبل انضمامها إلى الاتحاد الأمريكي كانت دول، كانت جمهوريات مستقلة مثل تكساس، وفيرمونت، وهاواي، لكنها رأت أن من مصلحتها الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بلا أدنى شك رأت أن موقعها وامتيازاتها ورفاهية شعبها داخل دولة الاتحاد يكون أفضل من أن تكون خارجها، ولها امتيازات عن الولايات الأخرى التي أقل شأناً منها، وتجد هذا حتى في الاتحاد السوفيتي السابق ذو النظام الاشتراكي الذي كان بـ15 جمهورية إلا أن هناك جمهوريات وأقاليم كانت تتمتع بحقوق أكثر بكثير من غيرها ولها شخصيتها القانونية وحق التمثيل الدبلوماسي، مثال أوكرانيا، وروسيا البيضاء، وكانت لهما علاقات مع الدول بالإضافة إلى وجودهما كعضوين في المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) وكانت لهما علاقات تجارية مع دول العالم بمعزل عن الاتحاد السوفيتي؟ وفي إحدى الأعوام طالبت استونيا بالاستقلال عن الاتحاد السوفيتي لكن الدولة السوفيتية لم تهجم عليها بالدبابات والمرتزقة كما فعلت بغداد واحتلت خورماتو وكركوك ومدن كوردية أخرى؟. دعنا عزيزي القارئ أن نعود لأمريكا، التي لا وجود حتى للغة رسمية فيها، لكن اللغة الإنجليزية بحكم الظروف فرضت نفسها كاللغة تتحدث بها الأمة الأمريكية. وهناك ولايات لها لغات غير إنجليزية. حسب دستور ولاية هاواي لها لغتان رسميتان لغة هاواي واللغة الإنجليزية. أضف أن هناك ولايات تستخدم اللغة الإنجليزية والإسبانية وولايات أخرى تستخدم الإنجليزية والفرنسية الخ. لاحظ

