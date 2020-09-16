مستشار الامن الوطني يؤكد على امر بشأن الحدود العراقية

أكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الثلاثاء، خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة، على اهمية مسك الحدود العراقية والاستعداد لمنع اي تسلل.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، اليوم (16 ايلول 2020)، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ومتابعة لقرارات مجلس الأمن الوطني، التقى مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، في مقر قيادة العمليات المشتركة، بنائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وعقد اجتماعا هاما بهذا الخصوص”.

واضاف، انه “جرى خلال الاجتماع تقييم التحديات الأمنية وأداء القوات الأمنية في جميع قواطع العمليات، لمكافحة الإرهاب، وفرض الأمن وتطبيق القانون، وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية”.

‏‎وجاء في البيان، ان “الأعرجي اكد على أهمية مسك الحدود والاستعداد العالي لمنع أي محاولة للتسلل والعبور الى داخل الحدود العراقية”.

‏‎من جانبه قدّم نائب قائد العمليات المشتركة شرحا عن أهم النشاطات الأمنية الحالية، كما قدم قائد عمليات بغداد إيجازا عن استعداد الأجهزة الأمنية وخططها لحماية المواطنين وملاحقة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واختتم الأعرجي الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بضوابط التعامل مع المواطنين وحمايتهم وحماية المصالح العامة والخاصة، كونها مسؤولية الدولة.

ا.ح