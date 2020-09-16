ميزة جديدة يطرحها (تيليغرام) للمرة الأولى منذ انطلاقه

قال تطبيق التراسل الفوري “تيليغرام”، السبت، طرحه ميزة جديدة للمستخدمين تسمح لهم بإجراء مكالمات فيديو فردية مشفرة على الأجهزة التي تعمل بنظامي آندرويد و“ios”، للمرة الأولى منذ إنطلاقه قبل سبعة أعوام.

جاء ذلك في تدوينة نشرها التطبيق عبر حسابه الرسمي اليوم، (15 آب 2020)، وقال إن “المكالمات المرئية ستدعم وضع صورة داخل صورة، الأمر الذي سيسمح بقراءة المحادثات والقيام بأمور أخرى أثناء المكالمات”.

ووعد “تيليغرام” بطرح المزيد من الميزات والتحديثات في الإصدارات اللاحقة، ومنها إطلاق مكالمات مرئية جماعية في الأشهر المقبلة.

ولدى “تيليغرام” أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وتقول المنصة إنها واحدة من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها حول أنحاء العالم في مجال التواصل الاجتماعي.

A.A