وزير النفط الايراني: لسنا متأخرين عن العراق في انتاجها من الحقول المشتركة

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده غير متأخرة عن العراق في انتاجها النفطي من الحقول المشتركة.

وذكر زنكنة في جلسة استماع بالبرلمان الإيراني، أن “إيران غير متأخرة عن العراق في إنتاجها النفطي من الحقول المشتركة”، مبينا أن “انتاج حقول نفط غرب كارون المشترك مع العراق في جنوب غربي ايران، بلغ 400 ألف برميل يومياً صعوداً من 70 ألف برميل باليوم على مدى السنوات السبع الماضية”.

وأضاف، أنه تم “توظيف استثمارات بحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر والواقع بالخليج بواقع 150 مليار دولار حتى الان”، مشيراً إلى أن “إنتاج الحقل صعد من نحو 140 مليون متر مكعب يومياً في عام 2005 إلى المستوى الحالي البالغ 750 مليون متر مكعب باليوم، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل نفط”.

ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.