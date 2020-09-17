الامن النيابية تدعو الى تفعيل مبدأ “الثواب والعقاب” في قضية “جريمة المنصور”

دعا نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري، الخميس، الى تكريم الفريق الاستخباري الذي تصدى الى ملف “جريمة المنصور” ضمن مبدأ “الثواب والعقاب”.

وقال الشمري ان “ماتحقق على يد منتسبي دائرة الاستخبارات في الكشف بوقت قياسي لم يتجاوز الـ 24 ساعة عن المتورط في جريمة المنصور التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص، هو انجاز يحسب وبقوة الى الجهد الاستخباري الناجح ورسالة واضحة الى ضعاف النفوس والمتصيدين بالماء العكر الى ان الجهد الاستخباري لهم بالمرصاد”.

واضاف الشمري، انه “في كل خرق امني او استخباري يتم محاسبة من يثبت اهماله او فشله في التعامل مع تلك الحادثة”، متابعا “لكننا بحاجة الى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وليس فقط العقاب ليكون حافزا لهم لتقديم الاكثر، ما يعني ان هنالك ضرورة لتكريم المنتسبين والفريق الذي تصدى لملف جريمة المنصور من خلال ارساله معلومات دقيقة عن الشخص المطلوب ومكان تواجده بالضبط الى الجهات الامنية في اقليم كردستان والتي ساهمت في القبض عليه لينال جزاءه العادل”.

وكان مصدر امني افاد، اول امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية في المنصور غربي بغداد، قبل ان تعلن القوات الامنية اعتقال المنفذ بعد هروبه الى اقليم كردستان.