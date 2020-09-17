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الديمقراطية تشارك بالوقفة المنددة بالتطبيع العربي في هافانا

الديمقراطية تشارك بالوقفة المنددة بالتطبيع العربي في هافانا 3.jpg

شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالوقفة المنددة بالتطبيع العربي التي دعت اليها فصائل العمل الوطني الفلسطيني في جامعة أيلام في العاصمة الكوبية هافانا ، بحضور مجموعة من الطلاب العرب و الفلسطينيين داخل الجامعة مع احترام البروتوكلات و الاجراءات الاحترازية في الدولة، وقد رفعت الاعلام الفلسطينية واليافطات المنددة بتوقيع الاتفاق الإماراتي البحريني الإسرائيلي برعاية أمريكية، والتي شكلت ضربا بعرض الحائط لجميع القرارات العربية وبشكل خاص مبادرة السلام العربية التي ربطت التطبيع بشكل واضح بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلت بعدوان ١٩٦٧، ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية والمتثمل بتقرير مصيره على أرضه وفي دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الاممي ١٩٤

واكد المشاركون في الوقفة رفضهم القاطع لمسار التطبيع المذل الذي وضع حقوق الشعب الفلسطيني على طاولة المزاد العلني العربي الرسمي كما اكدوا تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في المقاومة بكافة أشكالها حتى انتزاع كامل حقوقه الوطنية المشروعة والتي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية

الديمقراطية تشارك بالوقفة المنددة بالتطبيع العربي في هافانا 2.jpgالديمقراطية تشارك بالوقفة المنددة بالتطبيع العربي في هافانا 1.jpg

16/9/2020

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