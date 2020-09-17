الرشيد يمنح سلفة تصل إلى 100 مليون لهاتين الفئتين

قرر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، منح سلف للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة تصل إلى (100) مليون دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه “تقرر منح سلفة للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة، تصل الى 100 مليون دينار”.

وأضاف، أن “التعليمات التي وضعت ووجه بها مدير عام المصرف تضمنت منح مبلغ 50 مليون بكفالة موظف من الدرجات الخاصة، ومبلغ 100 مليون بكفيل من نفس الدرجة، بالإضافه إلى رهن عقار، علماً أن مدة السلفة 10 سنوات”.

يذكر أن مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وبمختلف الأنواع وفق شروط وضوابط معينة.