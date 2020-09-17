السفير الجاف يلتقي النائب الاول لوزير الخارجية الاوكراني

التقى سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا السيد بكر احمد الجاف مع النائب الاول لوزير خارجية اوكرانيا السيدة أمينة جباروفا في مقر وزارة الخارجية الاوكرانية يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020.

رحبت السيدة جباروفا، في مستهل اللقاء، بالسيد السفير، واستعرضت علاقات الصداقة والتعاون بين العراق واوكرانيا في شتى المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، منوهةً الى اهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجال التجاري، مشيرةً الى ضرورة تنظيم تبادل الزيارات للمسؤولين الحكوميين المعنيين بالشؤون التجارية والاستثمارية، لاسيما بين وزيري التجارة واعضاء غرف التجارة، فضلاً عن تشجيع الشركات ورجال الاعمال للاستثمار في كلا البلدين.

من جانبه، عبر السيد السفير الجاف عن شكره وتقديره للنائب الاول لوزير الخارجية الاوكراني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتحدث عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص معالي وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين على تطويرها في كافة المجالات، خاصة موضوع اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، واقترح ان تُعقد دورتها القادمة في كييف خلال الشهر الاول من العام المقبل/ 2021.

كما تطرق السيد السفير الجاف الى علاقات العراق الخارجية ، موضحاً بانها متميزة في الوقت الحاضر مع دول الجوار وبقية دول العالم. وجرى خلال اللقاء بحث العديد من المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث دعا السفير الجاف الى ضرورة معالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه دخول العراقيين الى اوكرانيا.

وفي ختام اللقاء، قدم السفير بكر الجاف هدية عبارة عن لوحة تذكارية ترمز إلى حضارة وادي الرافدين للنائب الاول لوزير الخارجية الاوكراني، ومن جانبها قدمت السيدة جباروفا هدية عبارة عن مؤلفات عن حضارة اوكرانيا.